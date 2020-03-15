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مرأة

للحوامل .. 8 أطعمة ترفع كفاءة الجهاز المناعي

الأحد 15/مارس/2020 - 08:52 م
للحوامل .. 8 أطعمة
للحوامل .. 8 أطعمة ترفع كفاءة الجهاز المناعي
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اسماء محمد
تعد المناعة المسئول الرئيسي عن حماية الجسم من الإصابة بمختلف الأمراض . وبعد انتشار فيروس كورونا في دول العالم أصبحت هناك حاجة ملحة لرفع كفاءة الجهاز المناعي لتقليل نسب الاصابة بهذا الفيروس خاصة لدي النساء الحوامل.
 

وتعد فترة الحمل من أهم الفترات التى تمر بها أي أم في حياتها، حيث انها التوقيت الذي يتكون فيه طفلها وجسمه ومناعته ومن ثم يجب على المرأة الاهتمام بزيادة المناعة للتمكن من الوقاية من الأمراض وفي مقدمتها كورونا.


وعرض موقع " boldsky" قائمة بأهم الأطعمة التى تساعد في رفع مناعة النساء الحوامل للتمكن من مواجهة الأمراض.
- الأطعمة التى تحتوي على فيتامين د، الاسماك الدهنية والبيض وحبوب الفيتامينات المتعددة والزنك.
- البروتينات فعالة جدا في رفع كفاءة الجهاز المناعي في الجسم.
- الاطعمة التى تحتوى على فيتامين أ ، أبرزها: الجزر والمانجو والبطاطا واللوز.
- الأطعمة الغنية بالزنك، وهي منتجات الألبان والأسماك الصدفية والمكسرات.
-  الوجبات الغنية بالكالسيوم ، مثل حساء الدجاج والسبانخ.
- البروبيوتيك هو الحل الجديد للعدوى الخفيفة التي تحدث بسبب الجهاز المناعي الضعيف.
- الاطعمة الغنية بالحديد لأنه يأتي على رأس المواد اللازمة لتجديد خلايا الدم مع زيادة أو تعزيز جهاز المناعة، وموجود في: اللحوم الحمراء والفاصوليا.
- الثوم حيث يمتلك قدرة  كبيرة على قتل الالتهابات والأمراض بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ، مما يجعله مكونًا مهمًا لنظام المناعة الصحي والقوي.

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