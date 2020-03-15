عبد الوكيل أبو القاسم يفوز بعضوية عمومية روز اليوسف عن الصحفيين

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لدراسة نتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية القومية، واعتماد النتائج وإعلانها.









وأعلنت منذ قليل نتائج فرز أصوات انتخابات مؤسستي وكالة أنباء الشرق الأوسط وروز اليوسف، على مقاعد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتي أسفرت عن الآتي:









في وكالة أنباء الشرق الأوسط فاز بمقاعد مجلس الإدارة "صحفيين" عاطف الحملي، ١٣٤ صوتا، وصلاح مغاوري، ١٢٢ صوتا، وفاز بمقاعد الإداريين في مجلس الإدارة كل من احمد منصور وكمال التهامي، بينما فاز بمقاعد العمال بمجلس الإدارة كل من اسامة عبد النبي ومحمود طايل.





وفاز بالجمعية العمومية "صحفيين" كل من هبة ابوبكر ١٤٦ صوتا، محمد علي ١١٢ صوتا، كما فاز بمقاعد الإداريين "جمعية عمومية" احمد التوني ووليد عبد النبي، وفاز بمقاعد العمال "جمعية عمومية" كريم الليثي وإبراهيم محمد.









وفي مؤسسة روزا اليوسف أسفر الفرز عن فوز أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير موقع روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، 139 صوتا، وإيهاب كامل 91 صوتا، بعضوية مجلس ادارة المؤسسة عن الصحفيين، وللإداريين حسنى عبد الخالق 123 صوتا، واسامة ربيع 105 أصوات، وللعمال محمد معوض 119صوتا ، ورمضان جميل 93 صوتا .







