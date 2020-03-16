برلمانية: الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية بشكل جيد جدا

أشادت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، بأداء الحكومة في مواجهة الطقس السيئ، مؤكدة أن الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، بشكل جيد جدا.





وأضافت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المرة صدقت الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات الدقيقة لاحتواء أزمة الطقس السيئ مثل وقف الدراسة والسيطرة على الشوارع، لافتة إلى أنه على مدار يومي من أزمة الطقس السيئ كان هناك تواجد كبير من جانب الوزراء إلى العاملين والجيش والشرطة لمساعدة المواطنين على السير.





يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الخميس الماضي، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.



