بعد تعليق الدراسة.. التعليم تلزم مديري المدارس بإعلان توقيتات برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى الإدارة المدرسية فتتولى إدارة المدرسة متابعة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بكل دقة مع إعداد تقرير أسبوعي عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه العام ، لعرضها على مدير عام تنمية المادة المختص بوزارة التربية والتعليم.





وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية اليوم، إلى أنه سيقوم مديري المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.





كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إدارات المدارس ستتولى تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توثيق ذلك وإرساله إلى مدير المديرية.



