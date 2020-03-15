AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد تعليق الدراسة.. التعليم تلزم مديري المدارس بإعلان توقيتات برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب

الأحد 15/مارس/2020 - 08:47 م
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
Advertisements
ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى الإدارة المدرسية فتتولى إدارة المدرسة متابعة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بكل دقة مع إعداد تقرير أسبوعي عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه العام ، لعرضها على مدير عام تنمية المادة المختص بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية اليوم، إلى أنه سيقوم مديري المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إدارات المدارس ستتولى تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توثيق ذلك وإرساله إلى مدير المديرية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجراءات عاجلة استعدادا لـ إعلانها

التعليم في أسبوع.. استعدادات لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. توفير منح لتدريب معلمي المدارس المصرية في اليابان.. إتاحة رابط استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020.. انتهاء أعمال رصدها خلال 48 ساعة

التعليم في أسبوع.. طارق شوقي يعلن تدريس لغة الإشارة في المدارس.. ويرد على المطالبين بإغلاق المدارس خوفا من كورونا.. ويوافق على تخفيض 50 % من المصروفات لطلاب فصول الخدمات

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

بعد تعليق الدراسة في المدارس .. وزير التعليم : سنحسم موقف امتحانات النقل خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد

متى يتم ارتداء الكمامة للحماية من فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب.. صور

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

إنفوجراف.. طلعت مصطفى أكثر شركة عقارات مصرية يستثمر بها أكبر صندوق سيادى بالعالم

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغائه

وقف دخول الوافدين ومنع صلاة الجمعة.. قرارات جديدة من سلطنة عمان لمكافحة كورونا

AdvertisementS

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

بعد صورها شبه العارية.. ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز