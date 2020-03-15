وزير الهجرة تكشف حقيقة تضامن إثيوبيين مع المصريين في الوقفة الاحتجاجية بواشنطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة، إن المصريين بالخارج يرغبون فى المشاركة بإيجابية فى قضايا الدولة.





وتابعت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "أتقدم بالتحية والتقدير للجالية المصرية بنيويورك لمساندتها حقوق مصر المائية".









وأردفت نبيلة مكرم: "وثيقة المطالبة بحقوق مصر المائية مهمة للموقف المصري فى تفاوضه بشأن أزمة سد النهضة".





وأشارت إلى أن الأثيوبيين يتضامنون مع حقوق مصر المائية ضمن الوقفة الاحتجاجية بنيويورك.









وقام أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن بوقفة إحتجاجية أمام البيت الأبيض لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة عقب تعثر المفاوضات إثر تغيب الجانب الإثيوبي عن الجولة الأخيرة من مفاوضات وزارة الخزانة الأمريكية وبرعاية الإدارة الأمريكية والبنك الدولي.





وتسببت مهارة المفاوض المصري خلال مباحثات مسار واشنطن حول سد النهضة في حالة عصبية لدى المسؤولين الإثيوبيين، وهو ما نتج عنه تصريحات معادية لمصر وشعبها من قبل هؤلاء وإنكار لحقوقها التاريخية في مياه النيل.





وفقدت إثيوبيا القدرة على المناورة عقب بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول سد النهضة والذي أكد على عدم ملء خزان السد قبل التوقيع على الاتفاقية، الأمر الذي أظهر الصلف والغرور الإثيوبي جليًا والكره والحقد لكل ما هو مصري أو يتعلق بــ مصر.





وعقب توقيع مصر على مسودة الاتفاق حول سد النهضة برعاية أمريكية أصبح لسان حال المفاوض المصري إنه لا مجال لمفاوضات جديدة قبل توقيع الجانب الإثيوبي ولا لأي تعديلات للمسودة الأمريكية للاتفاقية الثلاثية.



