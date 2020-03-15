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أخبار العالم

العراق يعلق الرحلات الجوية من وإلى بغداد بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قررت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة العراق، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا. 

ومنذ قليل، أعلنت الحكومة العراقية فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن حظر التجوال في العاصمة سيطبق اعتبارًا من يوم 17 مارس المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر. 

جاء هذا عقب إعلان محافظة كربلاء تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا لرجل قادم مؤخرًا من إيران.

وكانت وزارة الصحة العراقية أهابت بالجميع، في وقت سابق، الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة، فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية، منعا من انتقال فيروس كورونا في البلاد.
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