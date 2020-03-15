التموين تحذر: تحويل فوري لنيابة أمن الدولة العليا لمن يحجب السلع ويرفع أسعارها

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن الدولة لديها احتياطي من السلع الاساسية لا يقل عن 4 أشهر معقبا:" الاحتياطي الموجود يكفي إلى ما بعد عيد الأضحى ".





وأضاف مصيلحى خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الاعلامى محمد البار، أنه ليس هناك نقص فى أى سلعة.





وأكد وزير التموين، أنه تم عقد اجتماع اليوم لكافة الجهات المعنية بتوفير السلع والرقابة على الأسواق، وتم التأكيد على تطبيق القانون على أى تاجر يستغل اقبال المواطنين الفترة الحالية على شراء السلع لا سيما مستلزمات النظافة بحجبها أو زيادة سعرها.

واختتم وزير التموين حديثه قائلا:" حسب القانون فأن حجب سلعة أو زيادة سعرها يعنى تحويل الجاني فورا لنيابة أمن الدولة العليا".