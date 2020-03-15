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أخبار البلد

الزراعة تنفي وجود أسراب جراد على الحدود المصرية

الأحد 15/مارس/2020 - 09:00 م
جراد
جراد
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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول انتشار الجراد في محافظة مطروح .


وصرح الدكتور عصام ياسين  رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بأنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد الى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة والمعاينة تبين عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وتم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات،وبسؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة أفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد. 


وأضاف ياسين ان هناك متابعة دائمة من إدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية. 


وتهيب وزارة الزراعة بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من اخبار بشأن الوزارة وقطاعاتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وإثارة البلبلة.
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