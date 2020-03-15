في يوم المرأة المصرية.. حقوقي: عدد القاضيات نصف في المائة بالنسبة للقضاة.. ويجب وقف التمييز

قال رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ،إنه يتمنى أن تلتفت الإرادة السياسيه الي أن العنف ضد المرأة جريمة تمارس في العديد من التشريعات الخاصة في التمييز ضد المرأة سواء في التعيين في النيابات العامه أو مجلس الدولة. فعدد القاضياتالنساء ٦٦ قاضية في المقابل ١٦٠٠٠ الف قاض مما يشكل أقل من نصف في المائة فحان الأوان لتطبيق القانون والمساواه في الحقوق والتعيين بخلفية الكفاءة دون النظر للنوع الإجتماعي الأمر نفسه في الوظائف القيادية، بخلاف التمييز ضدها في جريمة الزنا والعقاب عليها،بالمقارنة بالتشريعات التي تخص الرجال رغم كون القواعد القانونية عامة ومجردة يجب تطبيقها علي الجميع دون النظر لنوع الجنس لما فيه من اخلال بقواعد القانون وانتهاك لمواد الدستور المصرى وبالأخص الماده ٥٣ منه والتي تنص علي أن التمييز جريمه معاقب عليها قانونا.





وطالب الدنبوقى أن يتم في عام ٢٠٢٠ تعديل قانون العقوبات في المواد ٢٤٢ والخاصة بختان الإناث علي ألا يشمل عقاب الأهل واعفاءهم من المسئولية عند الابلاغ عند وفاة ابنتهم جراء تلك الجريمة لتشجيعهم علي الإبلاغ والمواد ٣٠٢ ، ٣٠٦ بالنسبة لجرائمالتعدي بالسب والقذف وكذلك المواد ٢٦٠ ، ٢٦٣ في حالة إجهاض الزوجة والنص علي الاجهاض الامن وتوفير الرعاية الطبيه للمجهضات وإقرار حقهن في ذلك ، بخلاف قوانين أخري وفي الغالب ما يكون العقاب هزيلا بالمقارنه بالضرر الواقع علي النساء المعنفات.





وأشار مدير مركز المرأةالى أن هناك نصوصا مثل الماده ٦٠ من قانون العقوبات تبيح التعدي على الزوجة والاطفال تحت حق التأديب باعتبارهعملًا مقررا بمقتضي الشريعه وهذة الماده تشجع علي العنف ضد النساء ويجب الغاؤها ،وكذلك المادة ٦١ من قانون العقوبات التي تعتبربابا خلفيا لجرائم ختان الإناث تحت ستار التجميل وما شبه من الضرورة الطبية والأصل إلغاء تلك المواد للحد من جرائم العنف والتمييز ضد النساء .





ولفت الدنبوقى إلى أنه آن الأوان لتطبيق قانون شامل وموحد لقضايا العنف الأسري وضبط الجرائم ومحاسبة مرتكبيها إحدى وسائل الحد من الإنتهاكات التي تمارس ضد النساء، على أن يضاف إلى نصوص القانون تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح والنص عليالإجهاض الأمن، وفي المسار نفسه على الدولة الالتزام بالتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج بضرورة الاستيعاب وكيفية التعايش.









وطالب القيادة السياسية بتفعيل نصوص المواد١١ ، ٥٣ من الدستور المصري، وتمكين الطفلة الأنثى من استكمال دراستها ومكافحةالتسرب من المدارس، بالإضافة لسن تشريع يجرم تزويج القاصرات والإسراع في إنشاء مفوضية مناهضة التمييز تفعيلا لنص المادة 53 منالدستور المصري وعمل قانون أسرة أكثر انصافا وعدالة.









وأكد أن عام ٢٠٢٠ يجب ان ينصف المرأة ويرد اعتبارها ويعزز تواجدها في الحياه العامه لكونها شريكة في التحديات العامه فيجبمشاركتها في مواقع صنع القرار وعند ذلك سيكون هناك تشريعات وقوانين أكثر ايجابيه بقضايا النساء.





ونوه الى أنه جار تمكين المرأة المعيلة وتخفيف حدة الانتهاكات ومساعدة المرأة من التمكين وانشاء موقع المرأة العربيه وهي أحد انتصارات المرأةهذا العام.