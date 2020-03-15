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فن

2 مليون منشن .. رامي جمال يسخر من كوميكس سقف

الأحد 15/مارس/2020 - 10:26 م
رامى جمال
رامى جمال
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نبيل العدوى
سخر المطرب رامى جمال من انتشار كوميكس لأغنيته الأخيرة "سقف"، وعلق عبر حسابه على "تويتر" "أكتر 3 حاجات عليهم ضغط دلوقتي الصيدليات والسوبر ماركت وانا وإيفيهات سقف.. اتعملي 2 مليون منشن بكوميكس".

وحققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصل إلى 16 مليونا و13 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري. 

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر:  توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبلة: احمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ البوم أنا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".
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