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تعليم

لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 09:43 م
جانب من عملية التطهير
جانب من عملية التطهير بزراعة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
بدأ فريق وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، تطهير مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا المستجد".

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن باقي منشآت ومدرجات الجامعة وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية سوف يجرى تطهيرها وتعقيمها تباعا خلال فترة تعليق الدراسة.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد الزميتى، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة والمدير التنفيذي للوحدة، أنه جرى تطهير المبنى الإداري باستخدام مادة "الصوديو هايبو كلورايد" والتعقيم باستخدام عملية الضباب.

وأشار أستاذ كلية الزراعة، إلى أن عملية التعقيم شملت جميع غرف المكاتب، وقاعات الاجتماعات، والممرات، مشيرا إلى أنه سيجري تكرار هذه العملية دوريا لضمان التطهير والتعقيم المستمر.
لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور
لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور
لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور
لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور
لمواجهة كورونا.. جامعة الإسكندرية تبدأ تطهير وتعقيم مبانيها.. صور
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