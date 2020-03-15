لمواجهة فيروس كورونا..تطهير المصالح الحكومية بسفاجا .. صور

أعلن مجلس مدينة سفاجا، بالبحر الأحمر، أن تم وضع خطة لتطهير جميع المصالح الحكومية بالمدينة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وأكد بيان من مجلس مدينة سفاجا أن كلفت هدي مغربي رئيس المدينة،إدارة البيئة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المتوطنة لتعقيم المصالح الحكومية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وبدأت الوحدة المحلية بالمدينة في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم الوحدة المحلية لسفاجا و المنشآت و المصالح الحكومية والخدمية و الدينية التابعة للمدينة.

كذلك تم قام فريق التعقيم برش وتطهير الوحدة المحلية للمدينة، كذلك عدد من الشوارع المحيطة ضمن الخطة لتطهير ولتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمدينة لان هناك الكثير من التعاملات اليومية لخدمة المواطنين.

كما وجهت رئيس المدينة بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها.

من جانب أخر وتنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر بمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى بتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية، تفقدت اليوم هدى المغربي ،رئيس المدينة سفاجا مدارس المدينة للتأكد من تنفيذ قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين باستثناء واطقم العمل والنوبتجيات وفق احتياجات الادارة التعليمية.

كما تفقدت عددا من الحضانات الحكومة والخاصة والأهلية للتأكيد على تعليق العمل بها، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل لجان ضمت مجلس المدينة والشئون الاجتماعية والإدارة التعليمية للمرور على المدارس والحضانات وتأكيد تعليق العمل بها .

يأتي ذلك تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لمتابعة آليات تنفيذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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