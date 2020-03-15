«خاف على أبوك وأمك».. جدو يناشد المواطنين بالالتزام في بيوتهم.. خوفا من انتشار كورونا





وغرد جدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏الإجازة الأسبوعين مش عشان نتفسح ونخرج ده عشان نبعد عن التجمعات و نقلل فرص تفشي الوباء ف ضرورى تقعد فى البيت و تلتزم بارشادات وزارة الصحة".





وتابع "بالنسبة للشباب لو مش خايف على نفسك خاف على ابوك امك جدك او جدتك والناس اللى مناعتهم ضعيفة متكونش سبب في فقد حد من أهلك وحد بتحبه ربنا يحفظنا".





وكان مجلس الوزراء أمس قد أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوم.









علق الكابتن محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة على قرار رئيس مجلس الوزراء بالحد من التجمعات ووقف الدراسة والنشاط الرياضي وعلق عدد من الكافيهات والمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا.