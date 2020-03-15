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حوادث

الحماية المدنية تواصل البحث عن فقيدة حادث غرق مركب في المنوفية

الأحد 15/مارس/2020 - 09:34 م
صورة أرشيفية - غرق
صورة أرشيفية - غرق مركب
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محمد امين
تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، البحث عن السيدة المفقودة في بحر الشهداء بعد غرق مركب كان يقل المواطنين لنقلهم إلى البر الآخر من بحر الشهداء.


وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من إنقاذ 12 شخصا كانوا على متن المركب إلا أن السيدة المفقودة غرقت لحظة سقوطها في المياه وجارٍ البحث عنها. 


تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بغرق مركب بمحيط مركز ومدينة الشهداء.


وبالانتقال والفحص تبين غرق مركب على متنه 13 مواطنا وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إنقاذ 12 مواطنا، وجارٍ البحث عن مفقود في المياه.


وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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