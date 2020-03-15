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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية بختام اليوم الأحد 15-3-2020

الأحد 15/مارس/2020 - 11:00 م
قسم الاقتصاد

سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارا مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15-3-2020، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي


سجّل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.26 جنيه مصري 



سجّل سعر اليورو = 4.08 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو



سجّل سعر الجنيه الاسترليني = 4.53 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني



سجّل سعر الدينار الكويتي = 11.92الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.083 دينار كويتي



سجّل سعر الدولار الكندي = 2.66 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي



سجّل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.43 دولار أسترالي



سجل سعر  الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.40 ين ياباني



سجّل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي 



سجّل سعر الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني



سجّل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

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