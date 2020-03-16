AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي الأردني يخفض احتياطيات البنوك لضخ سيولة في الاقتصاد

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:02 ص
المركزى الاردنى
المركزى الاردنى
Advertisements
وكالات
خفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من سبعة في المئة إلى خمسة في المئة اليوم لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني لوكالات الأنباء العالمية، إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يتلقى عقابا قاسيا على فشله الاقتصادي.. هروب الاستثمارات من تركيا ينذر بشلل في خطط التعافي.. إجراءات إنقاذ الليرة تدمر الثقة في مناخ الأعمال.. وبنوك أجنبية تقفز من سفينة أنقرة الغارقة

الكويت المركزي: انخفاض عرض النقد 0.2 في المئة في ديسمبر الماضي

البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد

الكويت المركزي مستعد لدعم البنوك بالسيولة في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

الأهلي السعودي الأكثر تضررا بسبب كورونا

النت ببلاش.. وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

الطبلاوي: صحتى جيدة وقراءة القرآن أنقذتني من محاولة اغتيال بمعجزة

سم من زميل ..الشيخ الطبلاوى يروى تفاصيل محاولة اغتياله

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في البلاد

خاص.. طبيب المنتخب يتحدث عن إصابة لاعب الأهلي وتأخر عودته لـ الملاعب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور