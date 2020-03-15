لسوء الأحوال الجوية.. سقوط جدران مسجد أثناء صلاة الظهر في الإسماعيلية

أطلق أهالي قرية أبو شحاتة في محافظة الإسماعيلية، استغاثات عاجلة إلى وزير الأوقاف، ومحافظ الإسماعيلية، بسبب سقوط جزئي لأحد مساجد القرية فوق رؤوس المصلين أثناء أداء صلاة الظهر، اليوم الأحد.





تعرضت القرية لعاصفة التنين، وأمطار شديدة خلال اليومين السابقين، مما نتج عنها تصدع حوائط المسجد وحدوث شروخ جدران وانهيار جزئى لسقف المسجد بمنطقة أبو عطوة.





وطالب أهالي قرية أبو شحاتة، اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، بعد تعرض مسجد الجزارية لموجة من الأمطار الغزيرة، بسرعة تدخل الأجهزة التنفيذية لإصلاح وصيانة المسجد.





كما أكد أهالي القرية، أنه لم يحدث أي خسائر في الأرواح ولكن هناك إصابات بسيطة لبعض المواطنين.



