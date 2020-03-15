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رياضة

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

الأحد 15/مارس/2020 - 10:14 م
طارق السعيد
طارق السعيد
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عمرو ابوبكر - عمرو سيد
حرص عدد من نجوم الرياضة على حضور عزاء والدة طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق والذي يقام بمسجد أبو المكارم.
 
وتواجد في العزاء طارق مصطفى مدرب المنتخب الوطنى وخالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق وكل من نجوم الزمالك عبد الواحد السيد و طارق السيد وبشير التابعي  ووائل القباني أايمن عبد العزيز تامر عبد الحميد و أحمد رءوف. 
 
كما تواجد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي وأحمد سالم لاعب الاسماعيلي السابق والإعلامي شريف عبد القادر و هاني حتحوت وايهاب الكومي ومحمد الليثي وهاني العقبي لاعب الأهلي السابق.

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور
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