AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات يجري اتصالا نادرا بنظيره الإيراني.. ماذا قالا؟

الأحد 15/مارس/2020 - 10:07 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أجرى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد أكد في اتصال هاتفي مع ظريف تضامن الإمارات مع إيران "حكومة وشعبا" في مكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ومن جانبه، ثمن ظريف إعلان دولة الإمارات عن تضامنها ومساعدتها، مؤكدا ان وباء كورونا قضية عالمية، تستلزم التغلب عليه عزيمة وتعاون جميع الدول.

ووصل عدد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران إلى 13938 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 724 شخصا.

فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الإماارت 26 حالة، والحالات  التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنجلاديش وشخص من الهند".

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

صحف الإمارات اليوم.. أبو ظبي تعلق خدمات نقل الركاب مع إيران.. السعودية توقف التأشيرات السياحية لـ 7 دول.. تركيا تتكبد 34 جنديا في إدلب.. والصين تسجل أدنى حصيلة مصابة بـ كورونا منذ شهر

الصحة الإماراتية تعلن شفاء أول عائلة من فيروس كورونا

محمد بن زايد يتحدث عن استعداد الإمارات لمكافحة كورونا

الإمارات تعلن شفاء 5 حالات جديدة من كورونا

الصحف الإماراتية اليوم.. أبو ظبي تعلن شفاء 5 حالات إصابة بالفيروس المدمر.. الرئيس الفرنسي يشيد بالجيش الوطني الليبي.. والبيت الأبيض يكشف حقيقة خضوع ترامب لاختبار كورونا

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

مشهد غريب.. السماء تمطر باذنجان في إيران.. فيديو

نجم المنتخب: ميدو مش صاحب صاحبه.. وشوقي غريب باعني

أحدهم مصري.. السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابع اعترف لها بحبه وآخر طلبها للزواج.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

اتبعها فورا .. 10 نصائح للحماية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور