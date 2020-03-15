وزير خارجية الإمارات يجري اتصالا نادرا بنظيره الإيراني.. ماذا قالا؟

أجرى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف.





وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد أكد في اتصال هاتفي مع ظريف تضامن الإمارات مع إيران "حكومة وشعبا" في مكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





ومن جانبه، ثمن ظريف إعلان دولة الإمارات عن تضامنها ومساعدتها، مؤكدا ان وباء كورونا قضية عالمية، تستلزم التغلب عليه عزيمة وتعاون جميع الدول.





ووصل عدد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران إلى 13938 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 724 شخصا.





فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "بذلك يبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الإماارت 26 حالة، والحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من بنجلاديش وشخص من الهند".





وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة.



