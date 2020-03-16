يعمل يوميا.. مواعيد مركز اللغات والترجمة في جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن مواعيد عمل المركز خلال الفترة القادمة سيكون يوميًا ماعدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضاف المركز، أنه بالنسبة لحجز الاختبارات والدورات المختلفة واستلام الشهادات والإفادات، سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف الدورات والاختبارات قريبًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.