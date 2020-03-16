AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يعمل يوميا.. مواعيد مركز اللغات والترجمة في جامعة القاهرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، أن مواعيد عمل المركز خلال الفترة القادمة سيكون يوميًا ماعدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.


وأضاف المركز، أنه بالنسبة لحجز الاختبارات والدورات المختلفة واستلام الشهادات والإفادات، سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف الدورات والاختبارات قريبًا.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 


كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

الرئيس السيسي: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا

تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.. جامعة الأزهر تعلق الدراسة أسبوعين

عزة مصطفى تدعو رجال الأعمال للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

بعد تعليق الدراسة في المدارس .. وزير التعليم : سنحسم موقف امتحانات النقل خلال 48 ساعة

رغم تعليق الدراسة.. وزير التعليم يلزم الإداريين بالتواجد في المدارس لهذه الاسباب

ترشيحاتنا

فرج عامر يهاجم هاني أبوريدة بعنف

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

خاص.. طبيب المنتخب يتحدث عن إصابة لاعب الأهلي وتأخر عودته لـ الملاعب ..فيديو

الكويت تحتجز مصريا ظهر في مقطع يعترض على إجراءات مواجهة كورونا

دفن سيدة بعد مرور 100 عام على مقتلها.. تفاصيل

بشرى سارة.. عالم صيني: الأجواء الحارة تحد من انتشار فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور