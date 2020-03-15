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سيارات

لامبورجيني لن تنتج أي سيارة خارقة حتى 25 مارس.. تعرف على السبب

الأحد 15/مارس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تتجه معظم الشركات العالمية الآن الى اتخاذ قرارات غلق أو تقليل العمالة كخطوة منها لمواجهة انتشار فيروس كورونا السريع الى أصبح وباء عالميا.

وشاهدنا بعض شركات السيارات خلال الفترة الماضية بتأجيل الكشف عن موديلات جديدة خاصة بعلامتها التجارية والبعض الآخر أغلق عددا من مقراته ، وجاء مؤخرا شركة لامبورجيني لصناعة السيارات الخارقة باتخاذ هذا القرار وهو إغلاق مصنعها في سانت أغاتا بولونيز بإيطاليا .

وفى بيان رسمى لشركة لامبورجيني أعلنت فيه أن مصنعها في سانت أغاتا بولونيز سيتم إغلاقه في الفترة من 13 إلى 25 مارس، وذلك لدعم التوجهات الحكومية الجديدة فى إيطاليا .

وقال ستيفانو دومينيكالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني: "إن هذا الإجراء هو جزء من مسؤوليات اجتماعية وذات حساسية عالية تجاه شعبنا، في الوضع الاستثنائي الذي نجد أنفسنا فيه الآن في إيطاليا، والذي يتطور أيضًا في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة ستواصل مراقبة الوضع من أجل الرد السريع والمرونة المناسبة، و سنتعاون مع موظفينا من أجل إعادة تشغيل المصنع في الوقت المناسب .

وبسبب هذا الإجراء لن يتم إنتاج أي سيارة لامبورجيني جديدة خلال الأسبوعين المقبلين حول العالم لأن جميع طرز العلامة التجارية تنتج بهذا المصنع .

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