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حميات إمبابة: المستشفى تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:04 م
كورونا
كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفي حميات إمبابة إن المستشفى تقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، مؤكدا أن المستشفى على استعداد لاستقبال اى مريض حامل لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماهر الجرحى خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع على قناة أون تى، أن خط الدفاع الأول الذي يواجه كورونا هو مستشفى حميات امبابة كما أن أى حالة تدخل المستشفى يقوم مكتب الترصد بأخذ بياناتها للاستفادة من البيانات وبعدها يقوم فريق العمل بالكشف عليه.

وأوضح ماهر الجرحى ، أنه عند دخول الحالة للمستشفى يتم تشخيصها إن كانت مصابة او شبه مصابة أو محتملة حتى نستطيع التعامل مع الحالة وإعطائها العلاج اللازم .

وتابع ماهر الجارحي، قائلا: إن من يدخل الي المستشفى يكون بنسبة 95 % حالة اشتباه وليست إصابة وبعدها تظهر نتيجة التحاليل سلبية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مستشفى حميات امبابة هي التي تقرر في النهاية دخول المريض المحول اليها من اى مستشفي ام لا.
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