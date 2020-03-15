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أخبار العالم

الشرطة الإسبانية تطارد الناس في الشوارع بسبب كورونا.. السجن أو 25 ألف إسترليني.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كثفت الشرطة الإسبانية عملياتها لإجبار الناس على البقاء في منازلهم اليوم الاحد، ويقود الضباط سيارات الشرطة ذهابا وإيابا على الشواطئ باستخدام مكبرات الصوت، ويحذرون الناس من عقوبات بالسجن وغرامات هائلة بقيمة 25.000 جنيه إسترليني لأولئك الذين يخرقون الحجر الصحي، بعد أن تضاعفت الوفيات في البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 288 بين عشية وضحاها.

وبسحب "ديلي ميل"البريطانية، أظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الضباط وهم يخبرون السكان والسياح بالبقاء "في أمان بمكان إقامتك أو منزلك واتبع تعليمات السلطات المحلية".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتدافع فيه المصطافون البريطانيون للهروب من البلاد بعد أن تم إغلاقها بموجب إجراءات العزل الصحي الشامل في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع زيادة الوفيات الإسبانية الناجمة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة ، حسبما أعلنت السلطات الصحية.

واقترب إجمالي الإصابات في إسبانيا من 8000 شخص، وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 288 حالة وفاة منذ بداية الوباء، ارتفاعًا من 136 يوم السبت.

تأتي القفزة بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الشاملة واتخاذ إجراءات استثنائية لتقييد حركة الانتقال إلى العمل والمهام الضرورية. كما أغلقت المطاعم والبارات ومعظم متاجر التجزئة وخفضت نسبة تشغيل وسائل النقل العام.

تم القبض على حشود من السياح في طابور في محطة حافلات برشلونة للخدمات نحو المطار اليوم، مع استمرار حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا.
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