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تعليم

عميد علوم عين شمس يوضح خطة التعلم بعد تعليق الدراسة

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:02 ص
كلية العلوم جامعة
كلية العلوم جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.


وأوضح رجاء أنه سيتم التعامل مع الطلاب من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 


كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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