AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ضرائب بريطانية جديدة على جوجل وفيسبوك وأمازون.. أول أبريل

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
ضرائب بريطانية جديدة
ضرائب بريطانية جديدة على جوجل و فيسبوك و أمازون..بداية أبريل
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، أنها ستبدأ في فرض ضرائب على منصات التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بداية من أول أبريل القادم، وهو القرار الذى  سيؤثر على مجموعة من الشركات الأمريكية العملاقة، مثل  Amazon وGoogle وFacebook.

وبحسب ما ذكره موقع CNET التقنى، فقيمة الضريبة المفروضة ستكون 2 ٪ من عائد أرباح شركات  التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت، وتُعرف بضريبة الخدمات الرقمية DST وتفرض على جميع الشركات ذات الإيرادات العالمية التي تبلغ 500 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 647 مليون دولار أو أكثر . 

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الضريبة ليست المقصود بها الشركات الأمريكية دون غيرها، لكن مقررة على جميع الشركات الرقمية الكبيرة وسوف توفر ما لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني أى ما يعادل  32 مليون دولار أمريكى سنويًا. 

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترًا ملحوظًا، بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإستمرار بالتعامل مع شركة هواوي الصينية، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العواقب الكبيرة والتأثير الذي سيقع على الاقتصاد جراء حظر السفر من أوروبا.

وأصدرت مجموعة  صناعة تكنولوجيا المعلومات ITI، التى تضم أمازون وآبل وجوجل وفيسبوك  وتويتر، بيانًا تعلن اعتراضها على هذا القرار وتطلب من الحكومة البريطانية إعادة التفكير في ظل هذة المرحلة الصعبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طبيب إيطالي: لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه.. صور

حكم الشرع في إزالة الوشم القديم والصلاة به

5.8 قيراط.. تعرف على سعر خاتم خطوبة ياسمين صبري

خليك بالبيت لـ فيروز تتصدر السوشيال ميديا .. تفاصيل

إغلاق مطاعم وحدائق وعمل من المنزل.. ملخص قرارات السعودية لمواجهة فيروس كورونا

بعد تصريحاته المسيئة.. منى فاروق تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع شقيق ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور