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برلمان

برلماني عن إغلاق صالات الجيم: ضروري جدا وأضم إليها قاعات الأفراح والمقاهي

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:51 ص
صالات الجيم - أرشفية
صالات الجيم - أرشفية
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حسن رضوان
قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم) بشكل عاجل للوقاية من كورونا يتفق تمامًا مع الاتجاة العام لمنع وجود تجمعات تسبب انتقال العدوى.

وأكد "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع دول العالم اتجهت لهذه الإجراءات الاحترازية في إيطاليا قامت بتطبيق نظام حظر التجوال لتفشي الفيروس بها، مصر تقوم بجهود لمنع انتشاره، مطالبًا بضرورة إغلاق المقاهي ومنع تداول الشيشة للوقاية من فيروس كورونا.

واشاد النائب بجهود الدولة في إغلاق السناتر وتعليق الدراسة لمدة اسبوعين ومنع النشاط الرياضي، مشددًا على ضرورة غلق قاعات الافراح حتي يتم وضع حد للفيروس وانها تستوعب قدرا كبيرا من الأشخاص ومن الممكن أن ينتقل الفيروس بسهولة حولها.

يأتى ذلك بعد أن قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية ( الجيم )  بشكل عاجل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء  بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركزا تعليميا ( سنتر ) بالعاصمة. 

وأكد أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.
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