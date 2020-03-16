AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصرى للتأمين: فرصة كبيرة للقطاع لزيادة حصته من محفظة تمويل مرحلة الشيخوخة

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:01 ص
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
Advertisements
علياء فوزى
قال الاتحاد المصرى للتامين، إن هناك فرصة كبيرة أمام شركات التأمين لزيادة حصتها من محفظة تمويل مرحلة  الشيخوخة وقيمتها الإجمالية للمجتمع من خلال توفير شبكة أمان مالية تزيد ثقة الناس في الإنفاق ودعم الاقتصاد.


وأضاف الاتحاد ، فى بيان له أنه الرغم من أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا شابا تشكل فيه الفئة العمرية أقل من 15 عامًا أى أكثر من ثلث عدد السكان بنسبة 34.2%، وفقًا لتعداد عام 2017، فيما تمثل الفئة العمرية أكثر من 60 عامًا نسبة 6.7% فقط إلا أن ذلك يعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 7 مليون نسمة وهو عدد يستحق أن توليه صناعة التأمين اهتمامها.


وطالب الاتحاد ، شركات التأمين بتبنى فكرة جديد لخلق بيئة داعمة لهذه الشريحة سريعة النمو و توسيع نطاق المنتجات التي تمنح الناس قدرًا أكبر من الأمان والثقة حتى يتمكنوا من الإنفاق دون خوف من تجاوز مصدر دخلهم وهو أمر مهم ليس لفئة العمرية الأكثر من 60 عاما بل للمجتمع ككل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكسا لتأمينات الحياة: توزيع حصص أرباح بقيمة 126 مليون جنيه

علاء الزهيري: أرقام حاملي البطاقات الائتمانية في مصر ما زالت أقل من المعدلات العالمية.. فيديو

الاتحاد المصرى للتأمين: القطاع حماية للأفراد والمؤسسات لمحاربة الفقر

الاتحاد المصري للتأمين: ننتظر موافقة البريد لدعم منتجات التأمين متناهى الصغر

خاص.. تعاون بين المصري للتأمين واتحاد الصناعات في المسئولية المجتمعية وحماية الشركات

علاء الزهيري: 22 مليار جنيه و3 ملايين مقترض حجم محفظة التمويل متناهي الصغر

ترشيحاتنا

هل يجوز للزوج المتيسر إعطاء زكاة ماله لحماته الأرملة؟

بالمستندات.. حسام داغر يكشف حقيقة نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

سيارتك الخاصة ناقلة لفيروس كورونا .. تعرف على طرق الوقاية

وفاة شخصين في أعمال شغب داخل سجن بالأردن احتجاجا على إجراءات الوقاية من كورونا

سم من زميل ..الشيخ الطبلاوى يروى تفاصيل محاولة اغتياله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعطى نفسك فرصة.. حلا شيحة بإطلالة أبيض X أسود

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة