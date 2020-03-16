المصرى للتأمين: فرصة كبيرة للقطاع لزيادة حصته من محفظة تمويل مرحلة الشيخوخة

قال الاتحاد المصرى للتامين، إن هناك فرصة كبيرة أمام شركات التأمين لزيادة حصتها من محفظة تمويل مرحلة الشيخوخة وقيمتها الإجمالية للمجتمع من خلال توفير شبكة أمان مالية تزيد ثقة الناس في الإنفاق ودعم الاقتصاد.









وأضاف الاتحاد ، فى بيان له أنه الرغم من أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا شابا تشكل فيه الفئة العمرية أقل من 15 عامًا أى أكثر من ثلث عدد السكان بنسبة 34.2%، وفقًا لتعداد عام 2017، فيما تمثل الفئة العمرية أكثر من 60 عامًا نسبة 6.7% فقط إلا أن ذلك يعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 7 مليون نسمة وهو عدد يستحق أن توليه صناعة التأمين اهتمامها.









وطالب الاتحاد ، شركات التأمين بتبنى فكرة جديد لخلق بيئة داعمة لهذه الشريحة سريعة النمو و توسيع نطاق المنتجات التي تمنح الناس قدرًا أكبر من الأمان والثقة حتى يتمكنوا من الإنفاق دون خوف من تجاوز مصدر دخلهم وهو أمر مهم ليس لفئة العمرية الأكثر من 60 عاما بل للمجتمع ككل.