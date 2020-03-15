داخل مقر قناة الشرق.. كواليس اجتماع 9 يناير لقادة التنظيم الإرهابي بإسطنبول.. فيديو

انفردت الإعلامية أماني الخياط، بنشر كواليس اجتماع 9 يناير لقادة التنظيم الإرهابي بإسطنبول، والخطط التي تم طرحها خلاله ضد مصر والشعب بهدف التخريب.





وقالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن يوم الخميس الماضي داخل مقر قناة الشرق في تركيا اجتمع عدد من قيادات التنظيم الإرهابي للتنسيق لخطة عمل لصالح التنظيم الإخواني داخل مصر والمتاجرة لمصالحهم.





وأضافت «أماني الخياط» على رأس المشاركين في مؤتمر إسطنبول الذي حضره قادة التنظيم الإرهابي في الخارج الهارب أيمن نور ، مشيرا إلى أن عبد الرحمن يوسف نجل مفتي الجماعة الإرهابية يوسف القرضاوي، والإرهابي الهارب محمود فتحي، وأيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر.





وأوضحت أنه حضر الاجتماع أيضا إسلام الغامري أحد قيادات الجناح العسكري للجماعة الإسلامية المتورطة في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدة أن الإرهابي الهارب مدحت الحداد شارك في كل الأجنحة المسلحة داخل التنظيم الإخواني.