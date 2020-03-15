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محافظات

لمواجهة كورونا.. حي جنوب الجيزة يشن حملة واسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية

الأحد 15/مارس/2020 - 11:14 م
غلق مراكز الدروس
غلق مراكز الدروس الخصوصية
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محمد الصاحى

شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة برئاسة تيسير عبدالفتاح رئيس الحي للمرور على مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الحي، للتأكد من مدى التزامها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق مراكز الدروس الخصوصية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

تمكنت الحملة التي تكونت من إدارات الاشغالات والتراخيص والبيئة والمتابعة من المرور على 18 سنتر تعليمي، للتأكد من عدم ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الدراسة، حفاظ على صحة ابناء الحي.


وضبطت الحملة أثناء المرور،  عدد ٢ سنتر تعليمى تمارس النشاط، والتي تم غلقها وتشميعها، والتحفظ على محتوياتهم وايداعها مخازن الحي.


وتم تقديم مذكرة لمدير إدارة جنوب التعليميه  للتحقيق مع مدرس بإحدى هذه السناتر يمارس العمل بالمخالفة التعليمات التي اتخذتها الدولة في إطار خطتها الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا.


لمواجهة كورونا.. حي جنوب الجيزة يشن حملة واسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية
لمواجهة كورونا.. حي جنوب الجيزة يشن حملة واسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية
لمواجهة كورونا.. حي جنوب الجيزة يشن حملة واسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية
لمواجهة كورونا.. حي جنوب الجيزة يشن حملة واسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية
لمواجهة كورونا.. حي جنوب الجيزة يشن حملة واسعة لغلق مراكز الدروس الخصوصية
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