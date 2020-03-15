ما تقاطعنيش.. موقف محرج لـ وائل الإبراشي على الهواء

تعرض الإعلامي وائل الإبراشي، لموقف محرج أثناء برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولى "، مساء اليوم، وأثناء مداخلة هاتفية مع محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية.





وخلال المداخلة، احرج وهبة، الإبراشي ، بعد أن قاطع الأخير في الحديث، قائلا بصوت مرتفع :"اسمع كلامي للآخر، وماتقاطعنيش لو سمحت، علشان أعرف أتكلم".





وأضاف رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أنه :"كل حاجة موجودة والناس بتاخد اللي هي عايزه ومافيش أي مشكلة من السلع، وكل شيئ موجود لمدة 6 أشهر و7 أشهر، وتكفي لبعد رمضان والعيد الكبير".



