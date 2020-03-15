مش هينقذنا غير وقوفنا مع بعض.. رشا مهدي تعلق على انتشار كورونا.. شاهد





وغردت رشا مهدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏كلنا في مركب واحده و مش هينقذنا غير وقوفنا مع بعض و انتصارنا لإنسانيتنا".









ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "‏‎هو ده الكلام الصح" و "‏‎طبعًا كلنا ايد واحدة علشان ننتصر علي هذا الفيروس اللعين .. حفظ الله شعبنا و مصرنا الحبيبة" و" ‏‎كلام جميل" و" ربنا يسترها ".









وكان مجلس الوزراء أمس قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوم.









علقت الفنانة رشا مهدي على انتشار فيروس كورونا المستجد بطريقة كبيرة في العديد من الدول ومنها مصر واستهتار عدد كبير من الناس في اتباع الطرق الوقائية ضد الفيروس.