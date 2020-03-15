شوية لب بقى.. أول رد فعل من عمرو السولية بعد تعليق النشاط الرياضي.. شاهد

استغل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإجازة التي حصل عليها بعد توقف النشاط الرياضي، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، بطريقة خاصة.

ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام حيث حمل لاعب الأهلي سيديهات لأفلام سينمائية وكارتونية وعلق عليها: "شوية لب بقى".



