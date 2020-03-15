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رياضة

شوية لب بقى.. أول رد فعل من عمرو السولية بعد تعليق النشاط الرياضي.. شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 10:53 م
عمرو السولية
عمرو السولية
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عمرو ابوبكر
استغل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإجازة التي حصل عليها بعد توقف النشاط الرياضي، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، بطريقة خاصة.
 
ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام حيث حمل لاعب الأهلي سيديهات لأفلام سينمائية وكارتونية وعلق عليها: "شوية لب بقى".

وأعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، تعليق الأنشطة الرياضية بفروع النادي الثلاثة، وذلك تماشيًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي.
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