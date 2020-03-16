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ديني

بسبب كورونا.. الإفتاء تحذر من عقوبتين لرفع أسعار الكمامات الطبية في الدنيا والآخرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:00 ص
بسبب كورونا .. الإفتاء
بسبب كورونا .. الإفتاء تحذر من رفع أسعار الكمامات
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن استغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا وحبس السّلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، بقصد الاحتكار ورفع الأسعار حرام شرعًا.

وأوضحت «الإفتاء» عبر فيديو بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ينبغي على الناس عدم استغلال الظروف في أوقات انتشار الأوبئة ، كما نعيش بالوقت الراهن حيث انتشار وباء كورونا والحذر من الوقوع في هذه الأفعال المحرمة بغية تحصيل مكاسب مادية كبيرة.

وأضاف أن احتكار السلع ومواد الوقاية الطبية ورفع أسعارها حرام شرعًا، منوهة بأن الإسلام حرم الاحتكار بكل أشكاله وصوره واعتبر التضييق على الناس وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره بغية زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية اعتبره غشًا واعتداءً وضررًا بالناس وأكلاً لأموالهم بالباطل.

وتابع: وقد اعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر ومؤسسات الدولة الحق في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة بوصفه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس فاحذر أيها المسلم أن تكون سببًا في تضييق معيشة الخلق حتى لا تندرج في زمرة المفسدين في الأرض.

واستشهد بما قال الله سبحانه وتعالى: «وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ»  الآية 85 من سورة هود، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وفي رواية أخرى: «فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يقذفه في معظم النار».

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