محافظ بورسعيد يكشف حقيقة نقص السلع بالأسواق

أعلن اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن أسواق المحافظة تتمتع بحالة استقرار تام وتوافر لكافة السلع الغذائية بمختلف ولا صحة لأي شائعة متداولة عن وجود نقص في السلع الغذائية والتموينية في المحافظة.





وشدد الغضبان متابعته بشكل يومي مع المسئولين عن مديرية التموين وكافة الاجهزة التنفيذية والرقابية مدي توافر السلع والمواد التموينية بالمحافظة وهناك احتياطي كافي وآمن لكافة السلع الاستراتيجية .





ووجه المحافظ باستمرار حملات المراقبة للأسواق لمنع التلاعب في الاسعار واستغلال الشائعات لصالح المضاربين بها .





وأهاب الغضبان بالمواطنين بعدم التكالب على شراء أو تخزين السلع حيث أن الأمور مستقرة تماما في هذا الشأن ويتوالى يوميا وصول السلع المختلفة لاحتياجات ومتطلبات الأسواق بها .