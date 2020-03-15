مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 10.6 مليار جنيه





وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه باع في عطاء الأذون أجل 182 يومًا نحو 111.12 مليون جنيه فقط - أقل من المستهدف بيعه البالغ 10 مليارات جنيه- بمتوسط عائد 14.31 بالمائة مقابل 14.32 بالمائة متوسط عائد آخر طرح لنفس الأجل يوم 10 مارس الجاري.





وتلقت مصر في عطاء الأذون أجل 182 يومًا نحو 115 عرضًا بقيمة 9.52 مليار جنيه بعائد تراوح بين 13.99 و 16.001 بالمائة ومتوسط 15.3 بالمائة.





وأضاف المركزي أنه باع أذون أجل 364 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه وهو المستهدف بمتوسط عائد 14.71 بالمائة مقابل 14.08 بالمائة متوسط عائد آخر طرح لنفس الأجل يوم 3 مارس الجاري.





وتلقت مصر في الـ364 يومًا 195 عرضًا بقيمة 14.32 مليار جنيه بعائد تراوح بين 13.75 و 16 بالمائة ومتوسط 14.93 بالمائة.







قبِل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، نحو 10.61 مليار جنيه في عطاء لأذون الخزانة أجلي 182 و 364 يومًا، من أصل 20.5 مليار جنيه مطلوبة، بضغط من المستثمرين لزيادة العائد.