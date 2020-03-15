اللجنة الأولمبية تكشف مصير المنتخب الأولمبي من تعليق النشاط الرياضي

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، إن تعليق النشاط الرياضي في الفترة الحالية لا يسري على منتخب مصر الأولمبي، وإلغاء معسكره الأخير.





وأضاف حطب خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت 2" أن تعليق الأنشطة لا يشمل المنتخب الأولمبي، ولو كانت القصة متعلقة بإلغاء شوقي غريب للمعسكر فهو قرار غير صحيح.





وأكمل: "شوقي غريب رفض إقامة المعسكر في مارس لعدم الاتفاق مع منتخب البرازيل".





واستطرد رئيس اللجنة الأولمبية أن الاتحاد لن يقبل أي تأخير في خطتنا الأولمبية، لأن لها ارتباطات مالية وأهداف مهمة نطمح لها، وأمنيات الشعب المصري كبيرة في المنافسة على الميداليات".





واختتم: "ما نريد التأكد منه هو هل البطولة ستُقام في وقتها أما لا، والاحتياطات التي من المفترض أن نتخذها لحماية اللاعبين".



