6 خطوات تجعلك تختار الزيت الأفضل لمحرك سيارتك

يعتبر المحرك من أهم أجزاء السيارة ، التي يجب أن نعتني به جيدا ، من خلال عمل صيانة دورية له كل فترة والتأكد من مستوى الزيت بداخله ونوعيته التي ينخدع العديد من الأشخاص فيه .





فهناك العديد من أنواع زيوت المحركات في الأسواق فمنها الغالي ومنها الرخيص والبعض يقع فى حيرة عند اختياره ، مما يؤدي بعد ذلك فى مشاكل أكبر قد تكلفه الكثير او المحرك بأكمله .





لذا يجب اختيار زيت ذو جودة عالية لمحرك السيارة ، وخلال السطور التالية نقدم عدد من النصائح حول كيفية اختيار زيت المحرك الأفضل للسيارة .





اولا : يجب مراعاة المواصفات التى تحددها الشركة المصنعة للسيارة في اختيار زيت المحرك .

ثانيا: اختيار الزيت الذي يحتوي على مواد كيميائية ومنظفات تساعد على ازالة جميع الرواسب وتمنع تكوين صدا وتاكل المحرك .

ثالثا : الابتعاد عن اى زيوت للمحرك قد تكون رغوة أثناء دوران المحرك لأنها غير مستحبة وتفقد خواصها ، مما تؤدى الى تلف الموتور على الفور .

رابعا : الحرص دائما على اختيار الزيت الذى يتميز بلزوجة عالية حتى يتحمل الاحتكاكات ودرجة الحرارة المتكونة داخل المحرك .

خامسا : قياس الزيت كل فترة لمعرفة مستواه ، وفى حالة نقصانه المستمر يجب الكشف عن اى تسريب وإذا لم تجد أي شئ فعليك تغير نوع الزيت من الافضل .

سادسا : معرفة الإضافات التي تم إدراجها في الزيت وما إذا كانت مناسبة للمحرك أم لا.