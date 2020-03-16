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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل لهتكه عرض بائع متجول بالإسكندرية

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:00 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة، "م.ع.م" 55 عاما، عاطل، وشهرته "جربه"؛ لاتهامه بهتك عِرض، "ع.م.م" 17 عاما، بائع متجول، في القضية رقم 31968 لسنة 2019 جنايات باب شرقي.




تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي؛ يفيد القبض على شخصين أحدهما مُسن، والأخر بائع، عقب ممارستهما الشذوذ الجنسي، في منطقة السكة الحديد التابعة لنطاق دائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث عن قيام المتهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في ممارسة الرذيلة مع الشباب ليلًا، بمقابل مادي، وذلك بجوار شريط قطارات السكة الحديد، أعلى كوبري الإبراهيمية، إلا أن الأهالي شاهدوا المتهم يصطحب المجني عليه، إلى السكة الحديد، ومارس معه الشذوذ فقاموا بالإمساك بهما وطلبوا الشرطة.

وبضبط المتهم وتحرير محضرًا بالواقعة تم عرضه على النيابة العامة، التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر القضية بعضوية المستشارين: ياسر محمد عبده الوصيف، وأحمد علي إبراهيم جنينه، وسكرتارية، وليد محمد محب.

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