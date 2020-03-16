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حوادث

اليوم.. محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها في الشرقية

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، ومحمود عبده، وسكرتارية نبيل شكرى، اليوم الاثنين، محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية.




تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، باستقبال مستشفى الأحرار التعليمي «حسن. ج. ف» 26 عامًا، عامل مقيم الشبانات دائرة المركز، مصابا بطعنة في القلب؛ وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة «فاطمة. م. ك» 22 عامًا، زوجة المجني عليه، بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك بعد شهرين من زواجهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وضبط الزوجة المتهمة وبالعرض على النيابة العامة أحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
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