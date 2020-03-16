أحمد شیخو يكتب: شعب نوروز ودمقرطة المنطقة

یعتبر یوم الواحد والعشرون من شھر آذار(مارس) من كل عام ھو عیدًا للشعب الكردي و للعدید من شعوب المنطقة.





ویعتبرونھ عید نوروز فما ھي حقیقة نوروز(الیوم الجدید)؟









بالرجوع الى أعوام 900 ق م یضعف البابلیون ویصعد الاشوریون كقوة تجاریة و كأمبرطوریة عرفت بظلمھا و جبروتھا.









وطغیانھا في المنطقة وكانت تحكم المناطق الممتدة من الھند وحتى البحر الابیض المتوسط مرورًا بایران وتركیا والكثیر.









من دول أسیا الوسطى، وكانت عاصمة الأمبرطوریة نینوى القریبة جدًا من الموصل الحالیة وكان مركزھا الثاني مدینة أورفا نظرًا لموقعھا ولأھمیتھا الدینیة والتجاریة.









ومنذ أعوام 750 ق م نلاحظ وجود مملكة أوراتو حولي بحیرة مدینة وان المتواجدة في المنطقة الكردیة في تركیا ووجود القبائل المیدیة في المناطق الكردیة في غرب إیران وعندھا نصادف الظلم المستمر للأمبراطوریة الاشوریة على كافة الشعوب في منطاطق حكمھا وكذالك القتال بین الامبرطوریة الاشوریة والقبائل الكردیة بالتسمیات المختلفة.





وأشھرھم القبائل المیدیة و یذكر ھیرودوت الیوناني اسم دیاكو وابنھ فروتكش وكیخسرو وابنھ كاوا من المقاومین الذین قاوموا بالاضافة الى مملكة أورارتو ظلم الأمبرطوریة، وكان ان اجتمعت القبائل المیدیة والبابلیة وكذالك شعوب المنطقة تحت رایة كاوا الحداد لرفع الظلم ویتم القضاء على الأمبرطوریة وظلمھا وحاكمھا الذي كان یدعى "ضحاك" بحلول یوم الواحد والعشرون من مارس عام 612 ق م ومن یومھا كان ذالك الیوم ھو الیوم الذي اعتبره شعوب المنطقة یوم التخلص من الظلم والانعتاق من العبودیة والوصول للحریة والعدالة .





مع تعدد الروایات الشعبیة وكذالك الكتابیة الیونانیة حول حادثة التخلص من الملك ضحاك لكن یتم الأشارة دائمًا الى أھمیة تعاون وتضامن وتحالف شعوب المنطقة الساعیة للتخلص من ظلم الملك ضحاك وكذالك یتم الاشارة الى أھمیة الكونفدرالیة والرخاء والاستقلال الاقتصادي بعدم جمع الضرائب كما یفعلھا كل أمبراطوریة .





المیدیة التي تأسست بعد أنھیار الأمبراطوریة الظالمة والتي جسدت مصالح كل الشعوب وحققت لھم الحریة والتكامل بعد كل ھذه السنین ما نصادفھ الیوم وعلى وجھ الخصوص وما تفعلھ تركیا الاردوغانیة أو الأمبراطویة العثمانیة الجدیدة وأمبرطورھا أردوغان بحق شعوب المنطقة یشابھ مافعلتھا الامبراطویة الاشوریة وملكھا الضحاك.





فالحرب التي تشنھا تركیا في سوریا والعراق ولیبیا وكذالك انتشار الجیش التركي في قطر والصومال وغیرھم بغرض الھیمنة والاستغلال والتحكم وبالاضافة الى دعم تركیا لكافة الحركات الارھابیة من الأخوان والنصرة وداعش، یؤكد بدون أدنى شك إلى أھمیة تكوین وجود تحالف وتعاون بین شعوب المنطقة وعلى رأسھم الشعب العربي والكردي كونھم الأكثر ضررًا من حروب وظلم أردوغان فھاھي الدولة التركیة أرتكبت التطھیر العرقي بحق الكرد في المناطق الكردیة في تركیا مثل مرعش (كركم )





وآلعزیز ودیرسم وأكملھ أردوغان عام 2016في ھدم وتدمیر مدن نصیبین والجزیرة وسور آمد وأستمر على التطھیر العرقي وسیاسة الابادة في عفرین والباب وراس العین(سري كانیة) وتل ابیض(كري سبي).





وكذالك ما يفعله أردوغان في دعم الأرھاب وخلق الفتن لضرب البلدان العربیة وإضعاف دورھم والتشھیر بھم ونھب ثروات الشعب العربي كما حصل في سرقة سوریا ولیبیا وقطر والصومال وغیرھا وكذالك محاولته الأستفادة من الأوضاع الأخیرة یعتبرون أردوغان خلیفتھم المزعوم والبعیدین كل البعد عن جوھر الأسلام ورسالته التي رافقت ما یسمى بالربیع العربي لتنفیذ مشروع العثمانیة الجدیدة عبر تقویة وتمكین حركات الأسلام السیاسي الذین إن الشعب الذي حقق النوروز أي حقق العدالة والحریة لھ ولمحیطھ ولجیرانھ بالتضامن والتحالف فیما بینھم قادر الیوم على تكرار تجربة خلق الحریة وتحطیم الطغاة والجبابرة ولعل مافعلھ قوات سوریا الدیمقراطیة بعربھا وكردھا وسریان أشورییھا في سحق داعش في سوریا دفاعًا عن المنطقة وشعوبھا وكذلك دفاعھا عن وحدة سوریا وسیادتھا في وجھ الغزو التركي وكذالك مافعلھ السلطان الناصر صلاح الدین الأیوبي في توحید شعوب المنطقة وتحریر بیت المقدس.





وكذالك ما فعله إبراھیم باشا الذي ینحدر من منطقة آمد(دیابكر) في جمع شعوب مصر والشام وكردستان ضد الغزاة العثمانیین إنما ھو مسار واحد مستمر من أیام المیتانیین والفراعنة وأتفاقیة قادش التاریخیة ویجب أن نكملھ الأن یتحالف عربي_كردي وبقیة شعوب المنطقة لطرد السلطان المعتوه وھزیمتھ وخلق الحریة والعدالة والكرامة لشعوب المنطقة وحل قضیانا الخلافیة ضمن دمقرطة مجتمعاتنا ودولنا ومناطقنا بعیدًا عن رغبات التحكم والھیمنة والأقصاء فالحریة والكرامة تبدأ بإخراج وطرد دون تھمیش أو إقصاء . الاستعمار التركي من مناطقنا وإزالة تأثیره على شعوبنا وأحترامنا وتقدیرنا لبعضنا و لخصوصیات مجتمعاتنا وشعوبنا.