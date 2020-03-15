جهود الداخلية في يوم.. إنقاذ شاب حاول إلقاء نفسه من أعلى عقار في كفر الشيخ.. غرق مركب في المنوفية.. إنقاذ 12 مواطنا والبحث عن مفقود

- الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

- أمن الجيزة يستعين باللنشات لإنقاذ المتضررين من الأمطار في الصف





حاول شاب مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ اليوم، إلقاء نفسه من أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق بمدينة سيدي سالم.





وتدخل رجال المباحث الذين انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث، وأقنعوه مع الأهالي بالعدول عن ذلك، وتبين أنه مهتز نفسيًا ويخضع للعلاج النفسي منذ فترة.





كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من عدد من أهالي مدينة سيدي سالم، بتهديد شخص بإلقاء نفسه من أعلى أحد العقارات.





انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى موقع الحادث، وتبين أن الشخص يدعى "ع.ا" 30 سنة، عاطل، وجرى تقديم النصح والإرشاد له حتى استجاب، وجرى اصطحابه إلى مركز الشرطة، موضحًا أن أقدم على ذلك عقب علمه بأن والده يرغب في إيداعه بأحد مستشفيات الصحة النفسية.





وبسؤال والده "ا.ع"، 51 سنة، صياد، أفاد أن نجله مهتز نفسيًا ويخضع للعلاج لدى أحد الأطباء، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 1846 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة للتحقيق.









كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية بمساعدة الأهالي من إنقاذ 12 شخصا غرقت بهم معدية كانوا يستقلونها وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بغرق مركب بمحيط مركز ومدينة الشهداء.





وبالانتقال والفحص تبين غرق مركب علي متنه 13 مواطنا وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إنقاذ 12 مواطنا وجار البحث عن مفقود في المياه.





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.









فيما أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة مجموعة من المراكز التعليمية خلال حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة التجمعات في مراكز الدروس الخصوصية، والتزم البعض الآخر بتنفيذ القرار كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب





وشهدت مدينتى دمنهور وايتاى البارود التزام غالبية مراكز الدروس الخصوصية بالقرار، وأغلقت أبوابها بعد إخطار الطلاب بتعليق العمل لمدة أسبوعين، كما لجأ البعض إلى استخدام جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الطلاب









وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها المرورية لغلق مراكز الدروس الخصوصية للقضاء على هذه الظاهرة التى استنزفت أموال أولياء الأمور وتعتبر أحد الأسباب لارتفاع ظاهرة الغياب الجماعى بالمدارس وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".









وأكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على التنسيق بين المحافظة وفرع هيئة الرقابة الإدارية والوحدات المحلية والعربية والتعليم والضرائب والرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها .









وكانت حملات الرقابة الإدارية والأجهزة المعاونة معها قد داهمت عددا من مراكز الدروس الخصوصية الشهيرة بمدينة دمنهور،ابوحمص،ايتاى البارود ،الدلنجات،وحوش عيسى أسفرت عن ٣٠ سنتر للدروس الخصوصية وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.









وفى سياق متصل أوفدت أجهزة مديرية أمن الجيزة، قافلة مساعدات إنسانية مصحوبة بوحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة لإغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل بقرى "الديسمى والودى والقبابات" بنطاق مركز الصف وإنتشالهم منها وذلك مستخدين "الذوديك" اللانشات و"الجيت سكي" موتسيكلات البحر، والعمل على تلافى وإصلاح تلك التلفيات بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.





كما تم توزيع عدد من المساعدات الإنسانية العينية (بطاطين) بالمجان على المضارين من أهالى القريتين .





يأتي ذلك إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية وفى إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تضطلع بها أجهزة الوزارة لتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين، لاسيما فى المواقف الطارئة التى تتطلب تدخل الأجهزة الأمنية لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تلك المواقف والتعامل معها، فى ظل موجة الطقس الأخيرة وما نتج عنها ارتفاع منسوب المياه ببعض القرى والأحياء وأدى إلى وقوع تلفيات ببعض المرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة.





ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، وقدموا الشكر لأجهزة وزارة الداخلية مُشيدين بالجهود المبذولة فى التعامل مع تلك المواقف الطارئة.



