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حوادث

حبس شخص لترويجه لبيع هواتف وكاميرات مجهولة المصدر بالتجمع

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج لبيع هواتف محمولة وكاميرات مجهولة المصدر عبر الانترنت.




البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة وكاميرات للبيع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (20 هاتفا محمولا صغير الحجم - 13 قلما مزودين بخاصية التسجيل والتصوير - كاميرا تصوير صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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