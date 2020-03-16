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حوادث

عملوا نفسهم ضباط.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالسلام

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقاتن لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين باسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

البداية عند مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت في سيارة أجرة "ميكروباص- بدون لوحات معدنية" أمكن استيقافها وضبط مُستقليها، وتبين أنهم (10) أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم السيارة "قيادة أحدهم"، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - هاتفي محمول "مجهولين المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بالاشتراك مع (4) أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب إيهام ضحاياهم بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكى بسعر أقل من السوق المصرفى وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والهاتفان من متحصلات واقعة سرقة بذات الإسلوب.

وأمكن التوصل للمجنى عليهما، وباستدعائهما قررا بسابقة تعرفهما على إثنين من المتهمين لرغبتهما فى تغيير مبلغ مالي بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية، وأثناء ذلك فوجئا بحضور باقي المتهمين مُستقلين السيارة المشار إليها، وادعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على المبلغ المالي، وسيارة "ملك شقيق أحد المجنى عليهما" ولاذوا بالفرار. 

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجني عليهما أيدوها، وأضافوا بأن السيارة وباقي المبلغ المالي المستولى عليهم بحوزة المتهمين الهاربين، حيث تم ضبط باقي المتهمين الهارب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (الجيزة، سوهاج)، كما تم ضبط السيارة المستولى عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية. 
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