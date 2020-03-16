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تعليم

تعليق المؤتمر الدولي الثالث لهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:11 ص
جامعة المنوفية -
جامعة المنوفية - صورة أرشيفية
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قســـم التعليــم

صرح الدكتور علوي الخولي عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية بتعليق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للكلية والحادي عشر لتنمية البيئة المستدامة.


وأوضح أنه كان من المقرر عقد هذا المؤتمر في مارس الجاري، مشيرًا إلى أن قرار التعليق جاء امتثالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا.


كما أكد الدكتور أشرف زين الدين سكرتير عام المؤتمر في تصريح له أنه من المقرر تحديد موعد آخر لعقد فعاليات المؤتمر، كما أضاف أن المؤتمر يضم العديد من الدول الإفريقية والأسيوية والأوروبية منها مصر ، ورومانيا، وبولندا، والمانيا، واليونان، واليابان وعمان، والامارات، السعودية.


ويناقش المؤتمر ٦١ بحثًا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيقات النانو تكنولوجي وهندسة القوي الكهربائية والميكانيكية والهندسة الإنشائية والمدنية والهندسة الصناعية وهندسة الإنتاج والطيران والبحرية والسواحل والميكاترونيات والأجهزة الطبية والطبية الحيوية وهندسة التراث المعماري والريفية.

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