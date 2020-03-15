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تعليم

جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التجارة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:44 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التجارة الذى سبق وأعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التجارة ضمت مرشحين هم: الدكتور أحمد عبدالسلام أحمد أبو موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال محمد الحسانين عفان أستاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، والدكتور نصر إبراهيم رشوان أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الإحصاء والرياضة والتأمين، والدكتور هاني احمد حسن محاريق أستاذ التكاليف وقائم بتسيير أعمال قسم المحاسبة ، والدكتور هاني مصطفى حسن الشامي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ، والدكتور هشام فاروق مصطفى الإبياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسر أحمد السيد الجرف وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، إنه وفقًا للجدول الزمنى تم تخصيص الفترة من الاثنين 16 مارس حتى الأربعاء  18 مارس لتلقى الطعون ، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 18 مارس ، فى حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائى يوم الأحد 22 مارس بدلا من السبت الموافق 21/3/2020 .
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