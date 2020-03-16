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حوادث

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وقد أسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (814) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:-
 تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (14) طن أسماك مجمدة "ماكريل" معبأة داخل عبوات مدون عليها أنها مستوردة من إحدى الدول الأجنبية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. نتيجة سوء التخزين "عفن، تهتك فى الأنسجة"، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشاركة بالمأمورية.

فيما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة العطارة "غير مرخص"بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (128,080) طن سلع غذائية "لبن بودرة، جوز هند، عين جمل، عرق سوس، كاجو، مشمش مجفف، كاكاو، سمسم" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وفى سياق متصل تم ضبط المدير المسئول عن محطة "لتموين السيارات" بدائرة قسم شرطة المعصرة (بمحافظة القاهرة) .. لقيامه بإدارة وتشغيل المحطة بدون ترخيص.. وتجميعه (11800) لتر مواد بترولية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء... وقدرت بقيمة مالية (80075) جنيهًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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