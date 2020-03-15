AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

البت فى 1197 طلب تقنين على أملاك الدولة في الغربية

الأحد 15/مارس/2020 - 11:44 م
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
اصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إنهاء اجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة والتواصل مع المواطنين للسير في الإجراءات ودفع رسوم المعاينة ودفعة التعاقد .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه البت  بحضور اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخليه مدير أمن الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة .

وخلال الإجتماع تم البت فى 16 طلب تقنين أوضاع للتعديات وتم اعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة والتى تم وضعها بمعرفه اللجان وبذلك يكون إجمالى الملفات التى تم البت بها 1197 طلب تقنين .

كما تم النظر فى 7 تظلمات من الأسعار بلجنه البت السابقة ، والجدير بالذكر أن اجمالى طلبات التقنين المقدمه 1734 طلبا قام عدد 1511 طلبا بسداد رسم الفحص وتم فحص 1361 طلب ومعاينة 1334 طلب وجار فحص 150 طلبا .. كما تم توقيع 659 عقد ابتدائى لتقنين الأوضاع .

وفى نهاية الإجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية مع المواطنين الغير جادين فى انهاء اجراءات التقنين التى تأتى فى الصالح العام للمواطن والدولة.
البت فى 1197 طلب تقنين على أملاك الدولة في الغربية
البت فى 1197 طلب تقنين على أملاك الدولة في الغربية
البت فى 1197 طلب تقنين على أملاك الدولة في الغربية
البت فى 1197 طلب تقنين على أملاك الدولة في الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقيع 909 عقود لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمنيا

محافظ الشرقية يُكلف بسرعة الانتهاء من طلبات تقنين التعديات على أراضى الدولة

تذليل العقبات أمام ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة في بني سويف

تسليم 76 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضى أملاك الدولة في أسيوط

محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن والأحياء بتفعيل الإجراءات الاستباقية لمكافحة الفساد

أراضي الدولة: استرداد 3.8 مليون متر مربع.. و61 ألف فدان ضمن الموجة 15

ترشيحاتنا

الأهلي السعودي الأكثر تضررا بسبب كورونا

القبض على قاض وعدد من الضباط في السعودية بتهم فساد

أزمة تلوح في الأفق.. تحذير عاجل من المستوردين بشأن نقص بعض السلع

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

أخبار الفن.. نرمين الفقي تظهر بالكمامة.. وضابط إسرائيلي يروج لـ مهرجان بنت الجيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور