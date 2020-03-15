البت فى 1197 طلب تقنين على أملاك الدولة في الغربية

اصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إنهاء اجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة والتواصل مع المواطنين للسير في الإجراءات ودفع رسوم المعاينة ودفعة التعاقد .





جاء ذلك خلال اجتماع لجنه البت بحضور اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخليه مدير أمن الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة .





وخلال الإجتماع تم البت فى 16 طلب تقنين أوضاع للتعديات وتم اعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة والتى تم وضعها بمعرفه اللجان وبذلك يكون إجمالى الملفات التى تم البت بها 1197 طلب تقنين .





كما تم النظر فى 7 تظلمات من الأسعار بلجنه البت السابقة ، والجدير بالذكر أن اجمالى طلبات التقنين المقدمه 1734 طلبا قام عدد 1511 طلبا بسداد رسم الفحص وتم فحص 1361 طلب ومعاينة 1334 طلب وجار فحص 150 طلبا .. كما تم توقيع 659 عقد ابتدائى لتقنين الأوضاع .





وفى نهاية الإجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية مع المواطنين الغير جادين فى انهاء اجراءات التقنين التى تأتى فى الصالح العام للمواطن والدولة.