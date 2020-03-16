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تعليم

نظرا للإقبال الشديد.. البحث العلمي تمد مسابقتها العلمية حتى نهاية مارس

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 ص
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظرا للإقبال على الاشتراك فى المسابقات ونزولا لرغبة الطلاب عن مد فترة استقبال المقالات الخاصة بالمسابقات كلها ( الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - البيولوجي ) إلى 31 مارس الجاري، وأيضا تأجيل موعد الإعلان للجوائز الخاصة بكل المسابقات إلى وقت لاحق سوف يتم تحديده ، ويتم تنظيم احتفالية كبرى يتم الإعلان فيها عن الفأئزون وتوزيع الجوائز .


لمزيد من المعلومات: العنوان الالكتروني.


وكانت قد أطلقت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مسابقات للشباب من سن 15 إلي 20 عاما، والتي تشمل شروطها ونظام المسابقة:


- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔


- بسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔

الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020۔

يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني.


ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط


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