وزير التعليم يشهد حفل إطلاق المشروع الوطني للقراءة.. اليوم

تنظم وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 حفل إطلاق المشروع الوطني للقراءة .

يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ، ونخبة من قيادات الميدان التربوي وشخصيات المجتمع، وذلك ببأحد أشهر فنادق القاهرة في تمام الساعة 12 ظهرًا.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل المشروع القومي للقراءة :





يعد المشروع الوطنـي للقـراءة هـو مشروع ثقافـي تنافسـي مســتدام يهــدف إلــى توجيــه أطفــال مصــر وشــبابها لمواصـلة القـراءة الوظيفيـة الإبداعيــة الناقــدة التـــي تمكنهــم، من تحصيل المعرفـة وتطبيقـها وإنـتاج الجديد منهـا، وصـولًا لمجتـمع يتــعلم و يفـكر و يـبتكر، وهـو مـا يتسق مع رؤيـة مصر 2030 ، ويتوافـق مع أجندة وزارات الـتربيـــة والتـعليــم والتـعليــم العـالــي والثـقافـــة ورؤيــة الأزهــر الشــريف وسالتــه.





وبالنسبة لـ التنافس المعرفي في هذا المشروع ، فهو خاص بالتنافس بين جميع طلبة جمهورية مصرالعربية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين





ويتم المشاركة من خلال المدرسة أو المعهد فقط ، حيث لابد من قراءة 30 كتابا باللغة العربية، وتلخيصها في مُدَوَّنَتيْ الإنجاز ، ويكون التلخيص للصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي في الموقع الإلكتروني ، على أن تكون القراءة طوال العام ، ويتم الاحتفال بالفائزين في أبريل من العام التالي





أما عن الفئات المسموح لها بالمشاركة فهي كالتالي : الصفان الأول والثاني الابتدائيان ، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي ، والصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي ، والصفوف من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي





وبالنسبة لمعايير الكتاب المقروء : 30 كتابا باللغة العربية ، لا تقل عدد صفحات الكتاب عن لا تقل عن 15 – 85 حسب الصف الدراسي

وبالنسبة للمحتوى فيمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة ، على ألا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2- 5 مجالات حسب الصف الدراسي.





وبالنسبة لمراحل التصفيات فتتمثل في 4 مراحل كالتالي : الأولى تتم على مستوى المدرسة/المعهد حيث ترشح المدرسة/المعهد طالبا واحدا من كل فئة ، أما المرحلة الثانية فتتم على مستوى الإدارة التعليمية/الأزهرية ويتم فيها ترشيح طالب واحد من كل فئة ، أما المرحلة الثالثة فتتم على مستوى المديرية/المنطقة الأزهرية ويتم فيها ترشيح خمسة طلاب من كل فئة لكل مديرية وطالب واحد من كل فئة لكل منطقة أزهرية ، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فتتم على مستوى الجمهورية: ويتم ترشيح الخمسة الأوائل من كل فئة ، حتى يتم الوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية وفيها يتم اختيار الأولعلى كل فئة، والأول على مستوى الجمهورية.





أما عن تفاصيل المنافسة بالنسبة للمعلمين ، فيتم التنافس بين جميع معلمي الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي وفق

آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة خمسة ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين





وتتمثل آليات التطبيق فيما يلي : يملأ المعلم بنفسه استمارة التسجيل الإلكترونية ، ويجب قراءة 30 كتابا باللغة العربية،وتلخصيها في الموقع الإلكتروني ، على أن تكون القراءة طوال العام ، وتنطلق المنافسة رسميًا في سبتمبر من كل عام، ويتم الاحتفال بالفائزين في أبريل من العام التالي





وبالنسبة لمعايير الكتاب المقروء ، فلابد من قراءة 30 كتابا باللغة العربية ، ومسموح بالقراءة في جميع مجالات المعرفة الملائمة لمستوى المعلمين ، ولكن يجب أن يغطي ما لا يقل عن خمسة مجالات عرفية أساسية وتكون كالآتي: خمسة كتب على الأقل في الجانب المهني ، وخمسة وعشرين كتابا آخر في مجالات الثقافة العامة والمعارف





وبالنسبة لمراحل التصفيات فتتمثل في : المرحلة الأولى على مستوى المدرسة/المعهد ويتم فيها ترشيح معلم واحد من كل مدرسة/معهد ، والمرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية/أزهرية ويتم فيها ترشيح معلم واحد من كل إدارة تعليمية/الأزهرية ، أما المرحلة الثالثة فتتم على مستوى المديرية/المنطقة الزهرية وفيها يتم ترشيح العشرة الأوائل على مستوى كل مديرية/منطقة أزهرية ، يتم ثم اختيار الثلاثة الأوائل من كل مديرية ،والأول فقط من كل منطقة ازهرية للمشاركة في التصفيات النهائية ، أما المرحلة الرابعة فتتم على مستوى الجمهورية ويتم فيها ترشيح العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية ، ثم يرتبون من الأول إلى العاشر





ويحصل الفائز الاول على مستوى الجمهورية على جائزة مليون جنيه و يحصل على لقب المعلم المثقف



