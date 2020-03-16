AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يهاجم هاني أبوريدة بعنف

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:12 ص
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
فتح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، النار على اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، بسبب اختيارات الأندية للمشاركة فى البطولة العربية.

وقال عامر فى برنامج "البريمو" مع الإعلامى محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة كان يحق له المشاركة فى البطولة العربية للأندية خلال النسخة الماضية، ولكن هاني أبو ريدة كان يفعل ما يريده".

وأضاف: "الترشح للمشاركة فى البطولة الأفريقية والعربية كان بالوساطة فى زمن هاني أبوريدة".

وعن فكرة إلغاء الدوري: "سموحة لا يملك مصادر سوى من بيع اللاعبين فقط، والخسائر المعنوية ستكون كبيرة جدا فى حالة الإلغاء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور مهاجما اتحاد الكرة: عقوباته عبث

سوريا تشارك في الطائرة والكاراتيه بدورة الألعاب العربية للسيدات 2020

إبراهيم حسن: فسخنا عقدنا مع سموحة بالتراضي ولم نحدد وجهتنا المقبلة

سموحة 2010 بطلا لمنطقة الإسكندرية لكرة اليد

فرج عامر: اللجنة الخماسية نجحت في حل أزمة محمد صلاح وكنت ضد رحيل حسام حسن

كرة اليد: سموحة 2008 "أ" يفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية الشتوية

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن الوثيقة الأمريكية لدعم مفاوضات سد النهضة.. وقع من هنا

الكويت تحتجز مصريا ظهر في مقطع يعترض على إجراءات مواجهة كورونا

بعد اعلان خطوبتهما.. أحمد أبوهشيمة يعلق على صورة ياسمين صبري.. شاهد

قطع المياه عن مناطق مدينة نصر ومنشأة ناصر والمعراج لمدة 3 ساعات

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

الطبلاوي: صحتى جيدة وقراءة القرآن أنقذتني من محاولة اغتيال بمعجزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور