فرج عامر يهاجم هاني أبوريدة بعنف

فتح فرج عامر، رئيس نادى سموحة، النار على اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، بسبب اختيارات الأندية للمشاركة فى البطولة العربية.





وقال عامر فى برنامج "البريمو" مع الإعلامى محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة كان يحق له المشاركة فى البطولة العربية للأندية خلال النسخة الماضية، ولكن هاني أبو ريدة كان يفعل ما يريده".





وأضاف: "الترشح للمشاركة فى البطولة الأفريقية والعربية كان بالوساطة فى زمن هاني أبوريدة".



